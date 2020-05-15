Эпидемиолог рассказал о сроках победы над коронавирусом

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что всю оставшуюся жизнь люди проведут с коронавирусом, но научатся с ним бороться.

«Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться», – заявил Гинцбург в беседе с НСН.

Он напомнил, что в каждой стране действует свой календарь прививок, а на изготовление вакцин выделяется много средств. Сам Гинцбург считает, что вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев или до конца года. После этого, по его словам, коронавирусная инфекция станет управляемой.

Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

Напомним, вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса.

Тем временем американские и британские ученые проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.