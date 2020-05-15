Лавров заявил о нечистоплотной борьбе за создание вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о разворачивании в мире нечистоплотной борьбы за то, кто первый создаст вакцину от нового коронавируса.

«Есть определенная престижная гонка, кто будет первым, есть уже проявления национального эгоизма, когда разворачивается конкурентная борьба, не всегда чистоплотная, за то, кто будет первым обладателем вакцины», – сказал министр в интервью РБК.

Глава МИД напомнил о сообщениях, согласно которым США перекупили французскую фирму Sanofi в расчете на то, что она достигнет результата раньше других, и вакцина окажется у Соединенных Штатов.

«А есть с другой стороны предложения, которые звучат и из Франции, и из Европы, и которые мы разделяем, о том, что любой позитивный результат по созданию вакцины должен незамедлительно быть сделан общечеловеческим, и вакцина должна быть доступна всем. Вот это будет здравый смысл, без геополитики, без каких-то корыстных устремлений, без попыток из этой трагической ситуации извлечь геополитическую выгоду», – подчеркнул Лавров

Комментируя обвинения США в адрес Китая по COVID-19, министр сказал, что нельзя обвинять государство, не предоставляя доказательств.

«Знаете, мы на стороне справедливости и здравого смысла. А справедливость предполагает, что бездоказательно кого-то в чем-либо обвинять, я уже приводил примеры, когда к нам относятся наши западные партнеры по принципу «highly likely», обвиняя во всем и вся, то же самое, я считаю, применимо к любой другой ситуации, когда, не предъявляя конкретных фактов, кто-то, какая-либо страна, государство обвиняется в совершении серьезных действий, которые повлекли последствия для жизни людей. Эта вещь, которую нельзя воспринимать легко», – сказал Лавров.

Министр отметил, что сейчас все силы должны быть направлены не на то, чтобы кричать «держи вора!», показывать на кого-то пальцем, а на то, чтобы объединиться и как можно скорее создать вакцину от COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. До этого Трамп заявил, что очень разочарован в Китае.

В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Китай в ответ заявил, что планирует ответные санкции против американских чиновников.