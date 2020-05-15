Сына актера Прокоповича задержали за сорванную у здания Верховного суда сирень

Полицейские задержали мужчину, который оборвал сирень на территории Верховного суда, сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились сотрудники вневедомственной охраны, которые обнаружили на территории суда неизвестного гражданина. Мужчина пояснил, что хотел поздравить супругу с четвертой годовщиной свадьбы, поэтому увидев на территории суда белую сирень, перелез через забор и срезал несколько веток, сообщает АГН «Москва».

В ходе опроса выяснилось, что он сын народного артиста России Николая Прокоповича, сыгравшего Генриха Гиммлера в советском фильме «Семнадцать мгновений весны». Прокопович также известен по фильмам «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Братья Карамазовы» и многим другим картинам.

По факту инцидента проводится проверка.