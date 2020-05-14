Ученые проверили одно из возможных лекарств от коронавируса

Противовирусный препарат рибавирин, применяемый против гепатита и других инфекций, может быть эффективным лекарством от коронавируса, к такому выводу пришли ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы, чье исследование опубликовано в журнале Nature.

Среди веществ, останавливающих размножение коронавируса в клетках, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин, пишет РИА «Новости».

Специалисты изначально выяснили, что COVID изменяет клетки человека. После ученые применили одну из разновидностей «масс-спектрометрии mePROD», чтобы определить, с какой скоростью и в каком количестве белок синтезируется в клетках толстой кишки.

В ходе исследования стало ясно, что коронавирус незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез, в отличие от многих других вирусов, подчеркивается в журнале.

Так, ученые использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс синтеза белка для замедления размножения вируса.

Напомним, в мае в России заявили о многообещающих итогах испытаний препарата «Фавипиравир» против коронавируса, при котором большинство пациентов на пятый день терапии имеют отрицательный тест на это заболевание.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объявил, что Россия не планирует участвовать в «гонке вооружений» с США, которая продвигает свой препарат «Ремдисивир», при создании препаратов от коронавируса.

Ранее российский препарат от коронавирусной инфекции «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований, а врачи отметили положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.