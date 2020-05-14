Названа возможная причина пожара в центре Москвы

Причиной пожара в доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил источник в экстренных службах.

«Причины пожара будут устанавливаться. По одной из версий, к нему могло привести неосторожное обращение с огнем», – сказал собеседник ТАСС.

В МЧС сообщили, что возгорание в 14.33 мск было ликвидировано, его площадь составила 80 квадратных метров. Также во время пожара пострадала одна машина, припаркованная под окнами дома.

Ранее сообщалось, что во время пожара погиб один человек. Здание расположено в соседнем квартале с Генштабом ВС России.