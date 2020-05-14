Совбез заявил о контроле эпидемиологической ситуации в России

Эпидемиологическая ситуация в России находится под контролем благодаря карантину и профилактическим мероприятиям, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

«В аппарате Совбеза отмечают, что в результате проводимых профилактических и санитарно-карантинных мероприятий эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем», – сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Там добавили, что в поле зрения аппарата Совбеза остаются десятки других актуальных тем национальной безопасности, в том числе дополнительные меры по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, экологические, энергетические и транспортные вопросы, реализация государственной политики в области оборонного производства, передает ТАСС.

«Продолжается работа по подготовке проекта Концепции общественной безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, принятие которой планируется в текущем году», – сообщили в пресс-службе, отметив, что в подготовке документа задействован аппарат Совбеза и 17 министерств и ведомств, прежде всего – МВД.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 9974 – до 252 245. Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тысяч. Кроме того, коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала вспышки упал ниже 1, составив 0,97.