Мясников назвал своих критиков дебилами

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников назвал одного из своих критиков дебилом.

Заявление медик сделал после того, как один из пользователей Сети счел странным то, что Мясников надел защитный костюм, хотя сам говорил, что он не спасает от коронавируса.

«Публикую фотографию в защитном костюме. Мне пишут – ты говорил, что это ерунда, а сейчас в костюме ходишь, тогда ходи без костюма. Я этому дебилу ответил и всем остальным дебилам подобным – если я пойду без костюма, то и другой решит, что ему тоже так можно», – заявил он в эфире шоу «Соловьев. Live», передает Ura.ru.

Ранее Мясников возмутился заявлением блогерши о «платном» интервью

Также Мясников рассказал о том, что уже переболел COVID-19 и прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.