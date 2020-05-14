Стало известно число поставляемых в регионы аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Концерн ««Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) по заключенному с Минпромторгом контракту должен поставить в российские регионы 6711 аппаратов ИВЛ «Авента-М» в течение 2020 года, следует из анализа данных портала госзакупок.

Согласно документации, министерство промышленности и торговли РФ 15 апреля заключило контракт с КРЭТ на поставку медицинской техники. Общая цена контракта составляет 7,5 млрд рублей. Всего планируется закупить 6711 аппаратов ИВЛ «Авента-М», с фиксированной ценой 1,1 млн рублей за штуку, и пять аппаратов экстрапоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) LifeStream ECMO или Maquet по цене 10 млн рублей за штуку, передает РИА «Новости».

Техника предназначена для медицинских организаций регионального и федерального уровня. Список организаций не прилагается.

Согласно графику ежемесячных возможных объемов поставки, заказчик ожидает аппараты ИВЛ с апреля по декабрь, а аппараты ЭКМО – с августа по декабрь.

В списке закупочной документации приводится распоряжение правительства России о признании КРЭТ единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента» производит АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, Свердловская область, входит в КРЭТ). Они поставляются на рынок с 2012 года.

Напомним, во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной пожара называется загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

До этого вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Аппараты ИВЛ, ставшие вероятной причиной пожаров в медучреждениях Москвы и Петербурга, были изготовлены на одном заводе. После произошедшего в Ленинградской области временно приостановили использование аппаратов ИВЛ уральского завода. Ростех начал разбираться в ситуации.

Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.