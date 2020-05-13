Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

В Москве в день своего 100-летия из больницы выписана пациентка, вылечившаяся от коронавируса, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

«13 мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщина находилась на плановом лечении в больнице, где у ее соседки по палате обнаружили коронавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА Пояркова поступила с подтвержденным диагнозом и соответствующими симптомами.

Пелагея Пояркова родилась в Москве, ее супруг погиб в Великую Отечественную войну, сейчас женщина живет вместе с дочкой и зятем.

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