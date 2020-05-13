Москвичам объяснили, как восстановить аннулированные рабочие пропуска

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Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне

Королевство повышает налоги и отказывается от социальной поддержкиФото: REUTERS/Ahmed Yosri
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения. Амбициозные планы королевства по снижению от нефтяной зависимости бессрочно отложены. Такого кризиса саудиты еще не знали. Почему арабское государство пошло по совершенно иному, чем Россия, пути? Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Российские подводные лодки держат оборону от вируса

Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вирусаФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?  Подробности...
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Советская песня довела украинского посла до безумия

Турция имеет особое значение для украинской дипломатииФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Православным пора перейти на самообеспечение

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Если к приходу относятся не как к общине, а как к супермаркету по получению духовных услуг, то священник превращается в продавца таинств, треб и молитв. А прихожане трансформируются в потребителей, которые пришли не к Богу, а решить свои внутренние проблемы. Подробности...

России надо наконец-то отреагировать на клевету

Хантер Кэйвуд, основатель Российского комитета по связям с общественностью (Ru-PAC)
Эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится». Нет, сам он не образумится. Подробности...
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Разгадывая Константина Крылова

Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
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      Как Европа выходит из самоизоляции

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          • Как должное

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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

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          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

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              Москвичам объяснили, как восстановить аннулированные рабочие пропуска

              13 мая 2020, 11:55

              Текст: Алина Назарова

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              Только треть жителей Москвы, у которых был аннулирован цифровой пропуск для рабочих поездок по городу, решили подтвердить свои данные для оформления нового пропуска. Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин объяснил, как москвичам восстановить аннулированные рабочие пропуска.

              «За праздничный период с 8 по 11 мая только треть граждан с аннулироваными рабочими пропусками направила заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. Остальные две трети – это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов», – сказал он, передает ТАСС.

              По словам Фурсина, получить пропуск можно онлайн на портале nedoma.mos.ru и по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. В случае аннулирования пропуска работники – физические лица – могут зайти на сайт i.moscow для проверки причин такого решения. На платформе потребуется ввести паспортные данные, ИНН компании и приложить скан документа, подтверждающего трудоустройство, например, трудовой договор.

              «После проверки система направит ответ на электронную почту заявителя, и он сможет оформить новый пропуск обычным способом – через портал nedoma.mos.ru», – уточнил Фурсин.

              В то же время сайт мэра Москвы сообщает, что теперь цифровой пропуск для поездок по Москве можно получить по СМС. Для этого нужно отправить сообщение на номер 7377 с указанием кода цели и сведений, необходимых для получения пропуска. Услуга доступна только для россиян, получение пропуска с помощью СМС-сообщения по иностранному паспорту или другому документу не предусмотрено. В последнем случае необходимо воспользоваться порталом mos.ru или позвонить в единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.

              Кроме того, в связи с действующим режимом повышенной готовности в Москве продлен срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий. Такие компании могут компенсировать часть затрат – до 1 млн рублей – на приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

              «Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. По нашей оценке, этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний», – рассказала Сергунина.

              По ее словам, срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.

              Для социальных предпринимателей размер компенсации процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности, а также на приобретение зарубежного оборудования будет равен ключевой ставке Центрального банка. При оформлении займов на приобретение отечественного оборудования размер компенсации будет больше ключевой ставки Центробанка на 5%.

              При покупке оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25% при установке на предприятии импортного. Также социальные предприятия смогут компенсировать до 70; затрат на оплату коммунальных услуг до конца года.

              Сергунина также рассказала, что в Москве появилась онлайн-площадка для представителей всех сегментов рынка туризма и гостеприимства. Сайт создан для обмена информацией между туроператорами, турагентствами, отелями, экскурсионными бюро, разработчиками технологичных решений для индустрии и travel-стартапами, а также транспортными компаниями.

              «Вся отрасль оказалась в непростом положении. Новый ресурс будет полезен для обсуждения совместных проектов, инициатив и возможных решений. Город уже активно работает с бизнес-сообществом, и появление специализированной площадки позволит, во-первых, объединить максимальное число участников, а во-вторых — охватить еще больше значимых тем», – отметила заммэра.

              Ресурс стал продолжением программы Moscow Travel Hub столичного комитета по туризму. Это цикл онлайн-встреч и вебинаров с представителями индустрии и экспертами. Он посвящен перспективам и новым источникам развития, внедрению технологий и механизмам адаптации к изменившимся условиям. Кроме того, программа нацелена на более тесную интеграцию туристической отрасли с ИТ-сферой и на сотрудничество уже состоявшихся компаний со стартапами.

              «Трансформировать отрасль, чтобы выйти из кризиса, можно только всем вместе, и бизнес с государством сейчас как никогда должны действовать слаженно. Нужны партнерство и коллаборация во всем, начиная от инвестирования в объекты размещения, инфраструктуры и транспорта. Я думаю, в будущем мы увидим не одну конфедерацию в бизнесе, когда независимые компании будут создавать один общий проект», – отметил директор туристической компании Алексей Павлов.

              На сайте будут регулярно появляться новости и анонсы отраслевых событий, а также полезные материалы о том, как использовать те или иные инструменты и технологии для развития туристического бизнеса. «Специалисты нашей компании готовы поделиться на площадке Moscow Travel Hub кейсами по созданию и выводу на рынок турпродукта, проведению маркетинговых мероприятий, построению эффективных онлайн-коммуникаций с клиентами. Мы, со своей стороны, надеемся найти здесь интересные стартапы и новых партнеров для реализации ИТ-проектов туроператора», – сообщил генеральный директор одного из крупнейшеих туроператоров Тарас Демура.

              В рамках проекта Moscow Travel Hub уже провели серию вебинаров и воркшопов, в том числе стратегическую онлайн-сессию, участниками которой стали более 200 представителей 28 регионов России.


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