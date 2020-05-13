Москвичам объяснили, как восстановить аннулированные рабочие пропуска

Только треть жителей Москвы, у которых был аннулирован цифровой пропуск для рабочих поездок по городу, решили подтвердить свои данные для оформления нового пропуска. Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин объяснил, как москвичам восстановить аннулированные рабочие пропуска.

«За праздничный период с 8 по 11 мая только треть граждан с аннулироваными рабочими пропусками направила заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. Остальные две трети – это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Фурсина, получить пропуск можно онлайн на портале nedoma.mos.ru и по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. В случае аннулирования пропуска работники – физические лица – могут зайти на сайт i.moscow для проверки причин такого решения. На платформе потребуется ввести паспортные данные, ИНН компании и приложить скан документа, подтверждающего трудоустройство, например, трудовой договор.

«После проверки система направит ответ на электронную почту заявителя, и он сможет оформить новый пропуск обычным способом – через портал nedoma.mos.ru», – уточнил Фурсин.

В то же время сайт мэра Москвы сообщает, что теперь цифровой пропуск для поездок по Москве можно получить по СМС. Для этого нужно отправить сообщение на номер 7377 с указанием кода цели и сведений, необходимых для получения пропуска. Услуга доступна только для россиян, получение пропуска с помощью СМС-сообщения по иностранному паспорту или другому документу не предусмотрено. В последнем случае необходимо воспользоваться порталом mos.ru или позвонить в единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Кроме того, в связи с действующим режимом повышенной готовности в Москве продлен срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий. Такие компании могут компенсировать часть затрат – до 1 млн рублей – на приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. По нашей оценке, этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний», – рассказала Сергунина.

По ее словам, срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Для социальных предпринимателей размер компенсации процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности, а также на приобретение зарубежного оборудования будет равен ключевой ставке Центрального банка. При оформлении займов на приобретение отечественного оборудования размер компенсации будет больше ключевой ставки Центробанка на 5%.

При покупке оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25% при установке на предприятии импортного. Также социальные предприятия смогут компенсировать до 70; затрат на оплату коммунальных услуг до конца года.

Сергунина также рассказала, что в Москве появилась онлайн-площадка для представителей всех сегментов рынка туризма и гостеприимства. Сайт создан для обмена информацией между туроператорами, турагентствами, отелями, экскурсионными бюро, разработчиками технологичных решений для индустрии и travel-стартапами, а также транспортными компаниями.

«Вся отрасль оказалась в непростом положении. Новый ресурс будет полезен для обсуждения совместных проектов, инициатив и возможных решений. Город уже активно работает с бизнес-сообществом, и появление специализированной площадки позволит, во-первых, объединить максимальное число участников, а во-вторых — охватить еще больше значимых тем», – отметила заммэра.

Ресурс стал продолжением программы Moscow Travel Hub столичного комитета по туризму. Это цикл онлайн-встреч и вебинаров с представителями индустрии и экспертами. Он посвящен перспективам и новым источникам развития, внедрению технологий и механизмам адаптации к изменившимся условиям. Кроме того, программа нацелена на более тесную интеграцию туристической отрасли с ИТ-сферой и на сотрудничество уже состоявшихся компаний со стартапами.

«Трансформировать отрасль, чтобы выйти из кризиса, можно только всем вместе, и бизнес с государством сейчас как никогда должны действовать слаженно. Нужны партнерство и коллаборация во всем, начиная от инвестирования в объекты размещения, инфраструктуры и транспорта. Я думаю, в будущем мы увидим не одну конфедерацию в бизнесе, когда независимые компании будут создавать один общий проект», – отметил директор туристической компании Алексей Павлов.

На сайте будут регулярно появляться новости и анонсы отраслевых событий, а также полезные материалы о том, как использовать те или иные инструменты и технологии для развития туристического бизнеса. «Специалисты нашей компании готовы поделиться на площадке Moscow Travel Hub кейсами по созданию и выводу на рынок турпродукта, проведению маркетинговых мероприятий, построению эффективных онлайн-коммуникаций с клиентами. Мы, со своей стороны, надеемся найти здесь интересные стартапы и новых партнеров для реализации ИТ-проектов туроператора», – сообщил генеральный директор одного из крупнейшеих туроператоров Тарас Демура.

В рамках проекта Moscow Travel Hub уже провели серию вебинаров и воркшопов, в том числе стратегическую онлайн-сессию, участниками которой стали более 200 представителей 28 регионов России.