Сотрудникам Twitter разрешили остаться на удаленке навсегда

Сотрудники Twitter Inc., которые работают дистанционно из-за пандемии коронавируса, смогут оставаться на удаленке постоянно, сообщила компания.

«Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться», – цитирует заявление компании РИА «Новости».



В Twitter добавили, что планируют открыть офисы не раньше сентября.



Ранее компании Facebook и Google разрешили сотрудникам продолжить работать удаленно до конца года.