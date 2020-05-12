Зрителями шествия «Бессмертного полка онлайн» стали 12,5 млн человек

Шествие онлайн-проекта «Бессмертный полк» продолжается и будет длиться до последней загруженной анкеты. К настоящему времени шествие на разных интернет-площадках посмотрели более 12,5 млн человек, сообщили организаторы.

«Шествие продолжается и будет идти до последней загруженной анкеты на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре «Okko», – говорится в сообщении на сайте «Бессмертного полка России». Уточняется, что шествие посмотрели уже более 12,5 млн человек.

«Это серьезное и важное достижение, которое показывает, насколько важно людям в День Победы отдать дань уважения своим дедам и прадедам, не жалевшим себя ради нашего мирного будущего. Наш онлайн-проект был организован в короткие сроки и за это время почти 3 миллиона человек со всего мира заполнили анкеты. Многие пользователи заполняли не одну и даже не две анкеты, чтобы в строю Бессмертного полка прошагали все их родственники, внесшие вклад в Великую Победу. Особенно подчеркну, что трансляция будет идти до последней загруженной фотографии», – отметила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В сообщении говорится, что уже более 600 тыс. участников акции получили электронные письма с указанием времени показа профилей своих ветеранов. Рассылка уведомлений продолжается по мере формирования видеоряда. Пользователям, заполнившим профили своих ветеранов через «ВКонтакте» и «Одноклассники», уведомления будут отправлены через социальные сети.

Отмечается, что те, кто не смогут подключиться к трансляции на сайте «Бессмертного полка» в указанное время, смогут вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих героев на Красной площади.

Организаторы шествия выразили благодарность партнерам проекта, разработавшим онлайн-платформу для сбора анкет на сайте и в социальных сетях – ПАО «Сбербанк» и Mail.ru Group. Кроме того, они поблагодарили партнеров, рассказывавших о деталях участия в проекте на своих ресурсах – издательский дом «Аргументы и факты» и международное агентство Sputnik. «Также многое рассказали об онлайн-шествии постоянные партнеры Бессмертного полка России МИА «Россия сегодня», информационное агентство ТАСС и операторы мобильной связи Теле 2 и Мегафон», – говорится в сообщении.

«Отдельное спасибо организаторы онлайн-шествия сказали всем компаниям, которые смогли разместить трансляцию шествия на медиаэкранах и медиафасадах зданий по всей стране», – добавили организаторы.

Модерацию заявок осуществляют Волонтеры Победы, историки Бессмертного полка России, Поискового движения России, ООД «Клубы исторической реконструкции России» – всего около 4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут Следственному комитету список ip-адресов, с которых были зафиксированы хакерские атаки во время проведения акции 9 мая.

Как сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, в ходе модерации волонтерами были зафиксированы «вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа». «Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались», – рассказала она.

«Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день ее 75-летия и все собранными нами материалы передаем в Следственный комитет для организации процессуальной проверки», – заявил руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Напомним, платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в том числе 9 мая. Уточнялось, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции. 646 уникальных ip-адресов использовали для атак, где-то 64% – это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% – территория Северной Америки и 3% – Азии, сообщали организаторы.