Первый автомобильный мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста между Россией и Китаем, построенного через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (КНР). Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию выдало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России», – приводит сообщение пресс-службы Минвостокразвития ТАСС.

При этом там уточнили, что фактически новый мост введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за коронавируса ограничений.

«Если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мостовой переход начал бы работу после выдачи разрешения. Но так как сейчас в мире сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, то, конечно, фактический ввод мостового перехода будет осуществлен только после снятия всех ограничений», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 31 мая 2019 года на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур. Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в ноябре 2019.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития.

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