Коронавирусом заразились более 4 млн человек

По всему миру зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания коронавирусом, подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В мире насчитывается более 4 млн случаев», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что осуществлять смягчения ограничений по коронавирусу нужно «медленно и постепенно», чтобы «защитить жизни». Гебрейесус обратил внимание на рост числа случаев заражения в Германии и Южной Корее после ослабления ограничений, а также о выявленном в китайском Ухане очаге инфекции.

«Относительно небольшая доля населения имеет антитела к заболеванию COVID-19. Наибольшая часть населения все еще восприимчива к вирусу. До тех пор пока нет вакцины, всеобъемлющий пакет мер является нашим самым эффективным набором инструментов для борьбы с COVID-19», – добавил глава ВОЗ.

9 мая сообщалось, что в мире свыше 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса.