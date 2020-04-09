В Сербии указали на необходимость сохранения сильной России при Путине

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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
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Мир после пандемии будут менять по новым правилам

Москва получила моральное право внести свою лепту в обсуждение будущего мира после пандемииФото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
После пандемии всем странам придется сделать выбор – руководствоваться в будущем своими национальными интересами или вновь участвовать в глобальных объединениях. Запад, который не смог справиться ни с вирусом, ни с экономическим кризисом, ждет мощная волна левых протестов. Зато Москва и Пекин станут примерами для подражания. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты-международники. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...

Традиция должна стать нашей реальной идеологией

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Настало время вцепиться в социальные нормы

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              В Сербии указали на необходимость сохранения сильной России при Путине

              9 апреля 2020, 13:15

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Мир понял, насколько важно, чтобы Россия оставалась стабильной, а условием этого является сохранение власти президента Владимира Путина. В противном случае крупнейшее государство на планете может утонуть в хаосе, в который увлечет за собой многих, заявил сербский политик Слободан Самарджия.

              В своей статье Самарджия приводит мнение финского финансового аналитика, руководителя Александровского института при университете Хельсинки Маркку Кангаспуро, который заявил, что «Россия должна устоять», и условием для этого является сохранение власти президента Владимира Путина, передает «ИноСМИ».

              «В противном случае крупнейшее государство на планете может утонуть в хаосе, в который, несомненно, увлекло бы за собой и значительную часть мира», – полагает Кангаспуро.

              Самарджия отмечает, что «буквально за мгновение сохранение власти человека, которого в демократическом мире привыкли называть автократом, стало мировой «темой дня», и на это есть две причины: «Первая – решение Государственной думы, которое позволяет Владимиру Путину баллотироваться в президенты после 2024 года. Вторая причина связана с неожиданной эпидемией коронавируса, которая сотрясает нашу планету вот уже три месяца и подтверждает, что болезнь не отличает «демократию» от «автократии».

              Сербский эксперт указывает, что «решение Госдумы предоставить главе государства возможность продлить свою работу вызвало на Западе лавину критики».

              «Текущий шестилетний срок Путина у многих вызывал недовольство, но мир смирился с фактом, что по крайней мере до 2024 года Путина никто не заменит. Теперь же ситуация в корне меняется, и срок переносится на 2036 год», – пишет он.

              По мнению политика, «опыт войны в Грузии, а также события в Чечне (окончание войны) и на Украине показали, что управлять Россией непросто и что демократические методы (...) отнюдь не гарантируют успешного функционирования большого государства, в котором проживают сотни народов», причем «ни в плане безопасности, ни в политическом или экономическом отношении».

              «Также стало понятно, что сейчас нет политика, готового стать преемником Путина, – добавил он.

              Самарджия пишет, что «сколько бы опросы ни свидетельствовали о снижении доверия граждан к президенту, в них не говорится, кто мог бы стать его наследником».

              «Напротив, если бы сегодня были объявлены новые выборы, Путин, по той же статистике, снова одержал бы победу. Это понимают и на Западе, где готовы приспособиться к этому факту», – считает эксперт.

              «И тут грянул коронавирус. Россия неожиданно оказала помощь Италии и США. Обстановка в ЕС накалилась, а Китай вышел на первый план. Голоса врачей и эпидемиологов звучат громче, чем политиков и генералов. Страны соревнуются за то, чьи меры для защиты от эпидемии лучше. Мир переключил свое внимание, и теперь на первых страницах газет и в новостях одна универсальная тема – как выжить? Самое важно, что мир понял: разные системы, как бы они ни назывались, могут устоять не только благодаря доброй воле, но и благодаря историческим корням и традициям, а любая помощь всегда пригодится. Также стало понятно, насколько неустойчиво политическое устройство, не опирающееся на общенациональный опыт», – подчеркивает сербский политик.

              Он пишет также, что «вряд ли возможный распад России как федеративного государства кому-то принес бы пользу»: «Напротив, это, несомненно, дало бы импульс аналогичным процессам в других федеративных образованиях, или власть самодержца только выросла бы на порядок. Особенно уязвимым в таких условиях оказался бы ЕС, непосредственный сосед России и ее экономический партнер. Связи, существующие сегодня и налаженные во время правления Путина, оказались бы как минимум под вопросом».

              Кроме того, в данный момент ЕС «ищет себя, пытается реорганизоваться, освободиться от влияния, навязанного ему США еще в 1957 году, когда было основано Европейское экономическое сообщество», а также «старается развернуться в сторону партнеров с других меридианов, которые предлагают более дешевые и качественные продукты, а также свои открытые рынки».

              «Роль России в этом процессе по всем параметрам остается одной из ключевых», – подчеркнул Самарджия.

              Напомним, Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

              Изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции, посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

              Кроме того, поправки позволяют действующему президенту России вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.


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