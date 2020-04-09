Россияне оценили ситуацию в своей жизни и в стране из-за коронавируса

Подавляющее большинство россиян (69%) положительно оценивают ситуацию в своей жизни в настоящее время на фоне распространения коронавируса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что положительное восприятие россиян увеличивается по мере оценки ситуации от глобального к частному, от ситуации в мире до их семьи.

«Россияне положительно оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни: хорошей ее называют 69% наших сограждан. О негативной оценке ситуации в своей жизни сообщил каждый четвертый (26%)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Ситуацию в своем населенном пункте каждый второй россиянин оценивает позитивно (50%), негативно оценивают обстановку вокруг 43% наших соотечественников.

Говоря о ситуации в стране в целом, 40% назвали ее положительной, 51% – отрицательной.

Ситуация в мире оценивается россиянами отрицательно, об этом заявило 70% опрошенных. Положительно ее воспринимает каждый пятый опрошенный (20%).

Как отметил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, главным источником плохих новостей, неопределенности и непредсказуемости для россиян стали общемировая повестка и глобальные процессы. «Сегодняшние плохие новости – не столько о хаосе, который творится в отдельных странах и континентах, сколько о беспомощности государственных институтов и политических лидеров этих стран. На этом фоне вполне оптимистичной выглядит оценка ситуации в стране, а еще лучше – на местном уровне. Ощущение уверенности создается на основе реальных наблюдений людей – ситуация в городах и селах вызывает куда меньше тревог и опасений, чем ситуация в мире», – сказал он.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 1 апреля 2020 г. методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. граждан России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу назвала четыре основные психологические проблемы, с которыми сталкиваются россияне из-за распространения коронавируса в мире.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД