Мэр Варшавы заподозрил власти Польши в занижении числа умерших от коронавируса

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что власти Польши могут занижать число пациентов, умерших после заражения коронавирусом.

Тшасковский заявил в эфире телеканала ТВН24, что «есть довольно серьезные расхождения, о которых я сообщил правительству две недели назад». Так, во вторник власти страны информировали о восьми смертельных случаях в Варшаве, а свидетельств о смерти было 32, передает ТАСС.

«В 32 случаях коронавирус включен в свидетельство о смерти, в то время как правительство сообщает только о восьми случаях из Варшавы», – пояснил он, добавив, что подобные расхождения уже появлялись ранее.

«Все указывает на то, что, к сожалению, смертельных случаев намного больше, больше зараженных», – резюмировал он.

Отмечается, что заявление мэра Варшавы прозвучало на фоне подготовки страны к намеченным на 10 мая президентским выборам, которая не прекращается, несмотря на продолжающуюся эпидемию.

При этом из-за распространения коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести голосование.

Между тем президент Польши Анджей Дуда допустил возможность проведения голосования по почте, подчеркнув, что сроки проведения выборов пересмотру пока не подлежат. Так, «на первом месте жизнь и здоровье граждан», однако «важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов».

«Единственный путь – создать условия для безопасного проведения выборов», – считает глава государства.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 5 тыс. 205, при этом 159 человек умерли, 222 выздоровели. В больницах находятся более 2 тыс. 400 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Кроме того, около 150 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина.

Более 33 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано более 100 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее стало известно, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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