Политолог: Война с ВОЗ – это очередная ошибка Трампа

«После убедительной победы над пандемией Трамп мог бы судить тех, кто оказался не совсем удачными сподвижниками в этом деле. Но пока Трамп не победитель», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя критику со стороны США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Всемирная организация здравоохранения и Дональд Трамп представляют собой разные векторы развития современной политической системы. ВОЗ настаивает на глобальном урегулировании проблем, а Трамп выступает за идею национального приоритета», – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

По словам эксперта, Трамп понимает, что ситуация для него очень опасная, и он действительно оказался не готов к происходящему. Ситуация с пандемией обнулила все его достижения и показала, что в его команде нет серьезных людей, которые понимают, как надо себя вести в условиях кризиса.

«Предъявляя претензии к ВОЗ, президент США пытается переложить ответственность. Он из-за бессилия вынужден отбиваться и искать виновных. Пока есть ощущение некоторого недоверия к его словам и действиям. Он выглядит растерянным, и эта война с ВОЗ – очередная его ошибка. В случае убедительной победы над пандемией он мог бы судить тех, кто оказался не совсем удачными сподвижниками в этом деле. Но пока Трамп не победитель», – подчеркнул политолог.

Может быть, ему удастся убедить свой электорат, что вина лежит на глобальных структурах, рассуждает Межуев. При этом эксперт уверен, что во время избирательной кампании главе Соединенных Штатов припомнят все его высказывания по поводу новой инфекции – что «это все китайский вирус», что «все кончится к Пасхе».

«Скорее всего, конфликт между Трампом и ВОЗ будет развиваться дальше. При этом ВОЗ будет предъявлять президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Британии Борису Джонсону счет за неполную подготовку к пандемии», – прогнозирует эксперт.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео подверг критике Всемирную организацию здравоохранения и заявил о готовности Вашингтона «взять на себя руководящую роль» в борьбе с коронавирусом.

Он заявил, что «организации должны работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают», но в случае с ВОЗ США «не видят, что она добилась того, что должна была»

Помпео также выразил мнение, что ВОЗ должна наказывать страны, не предоставляющие ей всю информацию о заболеваниях.

Напомним, ранее Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США, на что директор европейского подразделения ВОЗ ответил негативно: нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее США вышли на второе место в мире по числу жертв COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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