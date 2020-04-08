Малахов прокомментировал заявление Лещенко о принуждении к нарушению карантина

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на заявление певца Льва Лещенко, который утверждает, что его принудили нарушить самоизоляцию ради съемок в программе.

Малахов заявил, что из уважения к народному артисту готов стать «мальчиком для битья», приняв любую версию, передает РИА «Новости».

«Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем», – сказал Малахов.

Он пожелал Лещенко и его жене здоровья.

Ранее Лещенко выразил мнение, что когда пандемия коронавируса пройдет, в обществе произойдет переоценка ценностей, и оно изменится в лучшую сторону.

Напомним, в понедельник Лещенко выписали из больницы в Коммунарке с отрицательными результатами на коронавирус. Его госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом после возвращения с гастролей в США транзитом через Ниццу.

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