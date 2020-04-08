Производители парашютов начали выпускать защитные маски и костюмы в России

Предприятия парашютного дивизиона холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) начинают выпуск защитных масок и костюмов, сообщили в пресс-службе холдинга.

«В настоящее время на трех заводах идет процесс переориентирования пошивочных цехов на выпуск средств индивидуальной защиты. Холдинг готов довести объем производства изделий до одного миллиона масок в месяц с последующим увеличением», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В этой работе примут участие АО Ивановский парашютный завод «Полет», АО «Солнечногорский механический завод» и АО «НИИ Парашютостроения».

«Полет» в ближайшие две недели выпустит 80 тыс. масок и 220 тыс. защитных костюмов. Солнечногорский завод освоил производство непрофильных для себя изделий и приступил к поставкам индивидуальных средств защиты для ряда промышленных предприятий страны. Готов перепрофилировать свое производство и приступить к изготовлению защитных масок и НИИ Парашютостроения. Подготовительные работы в институте уже проведены, выбраны оптимальные варианты конструкций, подобраны необходимые материалы.

«Швейные мощности трех предприятий готовы к выпуску защитных масок. В ближайшие две-три недели мы изготовим более полумиллиона изделий, в дальнейшем будем наращивать объем выпускаемой продукции», – заявил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков.

По его словам, выпуск защитных изделий никаким образом не скажется на выполнении ГОЗ и других обязательств перед партнерами холдинга.

В понедельник правительство установило ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми видами медицинских изделий, включая маски и перчатки. Согласно постановлению, федеральным оператором-координатором по обеспечению потребности регионов в фильтрующих респираторах, медицинских масок и перчаток, марле, одноразовых медицинских комплектах из нетканых материалов, защитных комплектах одежды, индивидуальных медицинских комплектах гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи будет корпорация «Росхимзащита», входящая в госкорпорацию «Ростех».

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