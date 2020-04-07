Журналиста Шевченко увезли в больницу с двусторонней пневмонией

Журналист Максим Шевченко сообщил, что попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

«Сразу к делу – я попал в больницу с двусторонним воспалением легких. После недельной температуры 38-39, при отрицательных тестах на COVID19 (по крайней мере, в течение 72 часов после теста мне никто не звонил и не писал ни с целью обрадовать, ни с желанием огорчить), после курса антибиотиков, после пяти визитов врачей – никто ничего не слышал в легких», – написал Шевченко в своем Telegram-канале.

«Когда температура спала до 36,8- 37, я решил сам пойти сделать КТ (компьютерная томография – прим. ВЗГЛЯД) в платную клинику «Столица». И они сразу увидели очаги поражения в легких. Причем обильные. И скорая увезла меня в больницу. Рентген ничего не показывает. Врачи ничего не слышат. Если у вас есть высокая температура – делайте обязательно КТ легких. Чем раньше – тем легче будет выздороветь», – посоветовал журналист.

«Не болейте! Скоро увидимся», – добавил Шевченко.

Отметим, что сам журналист, судя по его заявлениям в соцсетям, критически относился к мерам самоизоляции, принятым в Москве.

Напомним, 29 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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