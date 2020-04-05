Трамп в речи о коронавирусе заявил о «великом будущем» США

США ждет великое будущее, сказал глава американского государства Дональд Трамп в заявлении на тему коронавируса.

Трамп считает работу Белого дома по борьбе с распространением коронавируса «эффективной». Президент США заявил о необходимости «подавить вирус как можно скорее».

«У нас великое будущее», – приводит его слова ТАСС.

Трамп сказал, что США «должны вернуться к работе», нужно «открыть страну, это не должно занять месяцы и месяцы». По его словам, США «не создавались для того, чтобы быть закрытой» страной.

«Мы так лишь причиняем людям боль», – заявил он, но не указал возможные сроки ослабления ограничительных мер.