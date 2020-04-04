Второй за день взрыв газа произошел в Подмосковье, есть пострадавшие

В частном доме в Серпуховском районе произошел взрыв, сообщили в экстренных службах.

«В поселке Авангард в дачном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги», – сказал собеседник ТАСС.

После взрыва пожар не последовал, разрушений нет.

Ранее в субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево также произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали, на место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).