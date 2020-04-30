Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса

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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:49  |  vz.ru
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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...

Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

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          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
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          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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          • Надо отменить полностью

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              Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса

                 30 апреля 2020, 18:30
              Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

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              Российская музыкальная индустрия терпит убытки из-за коронавируса. На фоне пандемии многим звездам пришлось отменить масштабные туры и концерты. Больше всех потерял Филипп Киркоров, ущерб от приостановки его концертной деятельности оценили в 50 млн рублей.

              «Индустрия несет огромные потери, ведь артисты на свои гонорары содержат еще массу людей, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год. У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике. Сергей Лазарев вернулся из тура по России домой. Такая ситуация абсолютно у всех. Основная проблема – подобрать для концертов новые даты, здесь каждый выходит из ситуации как может. Мы стараемся убеждать людей, покупающих билеты, не паниковать – пандемия не продлится вечность. Не сдавайте билеты на любимых артистов – поверьте, все они найдут возможность выступить у вас», – рассказал изданию Surer Игорь Ковалев, организатор концертов Светланы Лободы, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других артистов.

              По данным издания, из-за переноса концертов в Москве, Санкт-Петербурге и масштабного тура по Европе Филипп Киркоров потерял 50 млн рублей.

              Группе «Би-2» пришлось отменить тур по России и Европе, а также шоу в Москве, потери коллектива оценили в 42 млн рублей.

              Группа «Руки вверх потеряла 24 млн рублей», Ани Лорак – 16 млн рублей, Светлана Лобода – 12 млн рублей, Полина Гагарина –12 млн рублей.

              Финальные части туров по России сорваны у Димы Билана и Сергея Лазарева, каждый из них потерял по 9 млн рублей.

              Однако с окончанием пандемии коронавируса шоу-бизнес не ждет возвращения к прежним доходам. Издание отмечает, что запросов на переносы выступлений много, а площадок для их проведения нет. Кроме того, ожидается потеря спроса на билеты по экономическим причинам или из-за отсутствия интереса к исполнителю.

              Ранее Юрий Башмет запустил проект по поддержке российских музыкантов.


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