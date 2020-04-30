Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса

Российская музыкальная индустрия терпит убытки из-за коронавируса. На фоне пандемии многим звездам пришлось отменить масштабные туры и концерты. Больше всех потерял Филипп Киркоров, ущерб от приостановки его концертной деятельности оценили в 50 млн рублей.

«Индустрия несет огромные потери, ведь артисты на свои гонорары содержат еще массу людей, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год. У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике. Сергей Лазарев вернулся из тура по России домой. Такая ситуация абсолютно у всех. Основная проблема – подобрать для концертов новые даты, здесь каждый выходит из ситуации как может. Мы стараемся убеждать людей, покупающих билеты, не паниковать – пандемия не продлится вечность. Не сдавайте билеты на любимых артистов – поверьте, все они найдут возможность выступить у вас», – рассказал изданию Surer Игорь Ковалев, организатор концертов Светланы Лободы, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других артистов.

По данным издания, из-за переноса концертов в Москве, Санкт-Петербурге и масштабного тура по Европе Филипп Киркоров потерял 50 млн рублей.

Группе «Би-2» пришлось отменить тур по России и Европе, а также шоу в Москве, потери коллектива оценили в 42 млн рублей.

Группа «Руки вверх потеряла 24 млн рублей», Ани Лорак – 16 млн рублей, Светлана Лобода – 12 млн рублей, Полина Гагарина –12 млн рублей.

Финальные части туров по России сорваны у Димы Билана и Сергея Лазарева, каждый из них потерял по 9 млн рублей.

Однако с окончанием пандемии коронавируса шоу-бизнес не ждет возвращения к прежним доходам. Издание отмечает, что запросов на переносы выступлений много, а площадок для их проведения нет. Кроме того, ожидается потеря спроса на билеты по экономическим причинам или из-за отсутствия интереса к исполнителю.

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