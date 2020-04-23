Башмет запустил проект по поддержке российских музыкантов

Юрий Башмет и «Русское концертное агентство» приняло решение поддержать музыкантов-солистов и композиторов, не являющихся штатными сотрудниками каких-либо организаций и получавших гонорары за концерты.

В сообщении «Русского концертного агентства», касающегося Фонда поддержки российских музыкантов, отмечается, что все, кто так или иначе связан с классической музыкой и академическим исполнительским искусством, с концертной деятельностью, переживают непростой период, так как проведение концертов и фестивалей остановлено.

«В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты – солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций, основной, а порой единственный, доход которых были именно гонорары за выступления на концертах. Юрий Башмет и Русское концертное агентство приняло решение поддержать именно этих музыкантов сегодня», – говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Отмечается, что любой профессиональный музыкант – солист, живущий и работающий в России, соответствующий нескольким несложным критериям, – может направить информацию о себе или зарегистрироваться в специальной форме, размещенной на сайте «Русского концертного агентства». (www.rusconagency.ru).

«Экспертное жюри выберет 10 музыкантов, которые будут приглашены принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Юрием Башметом и «Русским концертным агентством» в течение концертного сезона 2020/21 годов с оплатой проезда, проживания и гонорара», – говорится в сообщении.

Также экспертное жюри выберет пять композиторов, которым будут заказаны создания музыкальных произведений с дальнейшим исполнением их на концертах, проводимых Юрием Башметом и «Русским концертным агентством» в течение концертного сезона 2020/21 годов.

«Экспертное жюри выберет 50 музыкантов - солистов, которые получат единовременную материальную выплату, которая, как мы надеемся, поможет музыкантам справиться с непростой сегодняшней ситуацией», – отмечается в сообщении.

«Мы уверены, что сегодняшняя тяжелая ситуация рано или поздно закончится, и очень важно, как мы все вместе пройдем через это непростое время. Мы будем рады, если к нашей инициативе присоединяться все, кому не безразлично будущее классической музыки в нашей стране, и кто так же, как и мы, готовы оказать возможную поддержку тем музыкантам, которые сегодня попали в сложную жизненную ситуацию», – говорится в заявлении.

Также озвучены критерии для музыкантов – солистов:

1. Музыкант на день подачи заявки должен уже закончить вуз и получить диплом о высшем образовании по профильной специальности.

2. Музыкант должен быть действующим солистом, у которого произошла отмена или перенос концертов в связи с пандемией коронавируса.

3. Музыкант должен представить информацию о себе, включая краткую биографию, актуальную видео – запись своего выступления, список отмененных или перенесенных концертов с программами выступления.

4. Для молодых композиторов должна быть предоставлена следующая информация о себе: краткая биография, аудио или видеозапись исполнения своих произведений (при наличии), партитуры своих произведений (по выбору самого композитора).