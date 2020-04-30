Переболевшая COVID-19 оперная певица Касьян рассказала об опасности вируса

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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:49  |  vz.ru
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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...

Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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              Переболевшая COVID-19 оперная певица Касьян рассказала об опасности вируса

              30 апреля 2020, 17:30

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Оперная певица Светлана Касьян рассказала в интервью о том, как она пережила коронавирусную инфекцию, и о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться из-за этого.

              В разговоре с Regnum певица пояснила, что заболела еще в конце марта, у нее был сильный кашель и плохое самочувствие, после чего она решила отменить все концерты.

              «Врач сразу направил на КТ легких, так как услышал хрипение и сип, в общем ему все очень не понравилось. КТ легких буквально за день-два с момента появления кашля показало двустороннюю пневмонию, произошло поражение практически всех сегментов. Меня мгновенно госпитализировали и, не дожидаясь результатов теста, врачи начали лечение, как от коронавируса», – рассказала Касьян.

              Она добавила, что лечение от коронавируса начали еще до проведения соответствующего теста, потому что существует множество ложноотрицательных и ложноположительных тестов, и их делают «очень долго».

              «У меня было очень тяжелое течение, доктора говорили, что очень легко может наступить летальный исход, потому что лёгкие были очень сильно поражены. В случае с моей мамой – на 80%. Это очень серьезно, и в какой-то момент она не могла сама дышать. И у меня на протяжении 8-10 дней такой кризис был, что подключились боли в животе, организм не принимал этих сильных препаратов, которыми нас лечили. Несколько раз врачи меняли терапию, потому что ничего не помогало, температура не сбивалась, не наступало никакого улучшения», – поделилась воспоминаниями певица.

              Артистка рассказала, что однажды даже потеряла сознание, когда попыталась самостоятельно дойти до ванной, и врачам пришлось всю ночь возвращать ее к жизни. При этом у многих заболевание проходит в легкой форме, как обычный грипп. Пневмония же, по ее словам, происходит буквально за два дня.

              «Это были самые страшные 10 дней в моей жизни. Врачи – герои, они реально спасают пациентов, несмотря на то, что пока не знают наверняка, чем лечить. Как я уже сказала, мне несколько раз меняли терапию, прежде чем пошло хоть какое-то улучшение. В случае с моей мамой три раза меняли терапию. И они пробуют, ищут, меняют антибиотики от коронавируса. У нас, также как в Европе, применяют одни и те же препараты, в том числе от малярии и СПИДа. Последствия, конечно, сильно сказываются на печени, почках и организме в целом», – сказала Касьян.

              Певица сейчас находится в периоде восстановления, спортом заниматься не получается, но спасают дыхательные упражнения.

              Артистка посоветовала всем, кто почувствовал недомогание, провести КТ легких и отнестись к болезни серьезно.

              «В моем случае все протекало очень тяжело. У моего мужа, напротив, было хорошее самочувствие, наблюдалось лишь лёгкое покашливание, но, учитывая что в такое время года возможна аллергия, его состояние было нормальным. Но после прохождения КТ оказалось, что у моего мужа тоже двусторонняя пневмония. Его тоже госпитализировали, потому что все это очень страшно», – привела пример Касьян.

              Она также обратила внимание на тех, кто в соцсетях пишет о том, что «коронавируса не существует».

              «Это неизвестный и очень опасный вирус. И я чуть ли не убить готова тех, кто говорит, что его не существует! А ведь таких в социальных сетях очень много. Многие еще пишут о том, что людям платят деньги за то, чтобы рассказывали о несуществующей болезни», – сказала певица.

              Напомним, российская оперная певица Светлана Касьян в конце марта была госпитализирована с коронавирусом. Ее супруг, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщал, что к ним направил письмо поддержки папа Римский Франциск, который ранее высоко отзывался о таланте певицы.


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