Трамп пошел на «беспрецедентный шаг» для борьбы с COVID-19

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что для борьбы против коронавируса глава американского государства Дональд Трамп предпринял «беспрецедентный шаг».

Трамп передал Пентагону, «военным медикам все полевые госпитали» в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Далласе. Главам этих штатов сообщили, что там «по их запросу теперь будут задействованы военные медики».

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в стране зафиксировано свыше 238,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 тыс. 758 человек, передает ТАСС.

Напомним, США еще на прошлой неделе возглавили рейтинг самых зараженных территорий мира.

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