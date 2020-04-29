Стало известно, какие компании больше всех снизили зарплаты из-за коронавируса

Сбербанк рассказал, какие компании больше всего снизили сотрудникам зарплаты на фоне вспышки коронавируса, сообщается в презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.

В презентации отмечается, что из-за вируса фонд оплаты труда клиентов банка из сферы спорта, отдыха и развлечений сократился на 33%. При этом 35% компаний не платят сотрудникам совсем, 49% – платят меньше, передает РИА «Новости».

Кроме того, компании общественного питания сократили фонд оплаты труда на 24%. Около 18% из них вовсе не платят зарплату работникам, а 68% сократили выплаты.

Помимо прочего, на 24% уменьшился фонд оплаты труда у отелей. В этой сфере перестали платить зарплату сотрудникам только 10% компаний, 75% стали платить меньше.

Заметное снижение фонда оплаты труда также произошло в сферах образования – 21%, аренды и лизинга – 17%, розничной торговли – 15%, операций с недвижимостью – 14%, трудоустройства и подбора персонала – 14% и рекламы – 13%.

Карташов отметил, что «глобально с точки зрения доходов населения ничего не происходит, зарплаты продолжают выплачиваться».

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае.

Напомним, коронавирус уже оставил заметный след в российской экономике – по прогнозам Центробанка, в этом году ее спад составит от 4% до 6%. Многие люди столкнулись с безработицей и могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице.

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