Частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве США

Американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, теперь складируют нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Так, по данным агентства, в апреле 1,1 млн баррелей было доставлено в Национальный стратегический резерв, передает РИА «Новости».

Ранее в этом месяце минэнерго США заключило с несколькими компаниями контракты на аренду пространства для хранения порядка 23 млн баррелей нефти. Большая часть нефти будет поставлена в мае и июне. При этом компании могут планировать возврат нефти до марта 2021 года, за вычетом небольшого количества для покрытия расходов на хранение.

Договоренности между компаниями и минэнерго США были достигнуты на фоне резкого падения цен на нефть в последние недели. На прошлой неделе нефть Brent падала ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года, а стоимость WTI впервые в истории была отрицательной.

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