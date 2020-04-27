Украинским чиновникам запретили говорить о дефолте

Министерство финансов Украины составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам в публичных высказываниях о госдолге.

В этот список вошли слова и словосочетания «дефолт», «технический дефолт», «реструктуризация репрофайлинг», «отмена национализации Приватбанка», «компромисс с бывшими владельцами Приватбанка», «рецессия» и некоторые другие, сообщают «Украинские новости».

Ведомство также рекомендует не обсуждать на публике прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.

При комментировании экономических тем чиновникам советуют использовать только официальную информацию.

Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций возможно давать лишь по согласованию с Минфином, советниками ведомства и юристами. Кроме того, рекомендуется также не советовать никому покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости.

Минфин советует не давать комментариев и каких-либо прогнозов экономического и финансового состояния Украины. Кроме того, в документе сказано, что комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.

Ведомство подчеркивает, что невыполнение указанных рекомендаций и разглашение информации может иметь серьезные последствия, в том числе распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, увеличение стоимости заимствований и ухудшение суверенного рейтинга страны.

Ранее правительство Украины анонсировало рестарт экономики в начале мая.