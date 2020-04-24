Путин поручил выделить МСП средства на выплаты зарплат сотрудникам

Президент Владимир Путин поручил правительству оказать малым и средним предприятиям (МСП) в наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях финансовую поддержку на срочные нужды, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в отраслях российской экономики, включенных в перечень, в период с 18 мая по 31 мая и в период с 1 июня по 30 июня на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета финансовую поддержку на решение неотложных задач, в том числе на выплату заработной платы работникам за апрель и май в размере не менее одного минимального размера оплаты труда на одного работника в месяц при условии сохранения указанными субъектами малого и среднего предпринимательства не менее 90% среднесписочной численности работников, зафиксированной по состоянию на 1 апреля 2020 года», – передает ТАСС текст документа.

Правительству необходимо будет отчитаться о выполнении данного поручения в срок до 31 мая и до 1 июля 2020 года.

Кроме того, глава государства поручил включить в список наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании, торгующие непродовольственными товарами.

Напомним, 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что на выплату зарплат, коммунальные и иные обязательные платежи малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей получит деньги в виде грантов.

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