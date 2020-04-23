МИД обвинил США в подрыве международного сотрудничества

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
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              МИД обвинил США в подрыве международного сотрудничества

              23 апреля 2020, 18:39

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Продемонстрированный в докладе Госдепа подход США к вопросам нераспространения и контроля над вооружениями подрывает международное взаимодействие в этой сфере, заявил МИД России.

              «Опубликованная на днях «сигнальная» версия ежегодного доклада Госдепартамента США Конгрессу по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) наглядно демонстрирует сохраняющийся фрагментарный, утилитарный и весьма селективный подход США к соблюдению обязательств в области КВРН. На практике это означает прямой подрыв фундаментальных основ и логики многостороннего взаимодействия в области КВРН», – говорится в заявлении на сайте МИД.

              Подчеркивается, что США как «нечто само собой разумеющееся» считают право «по собственным критериям оценивать нарушения или несоблюдение» международных договоренностей другими государствами, а сами американцы при этом «никому ничего не должны».

              «США демонстративно выводят себя в «особую категорию», по сути отрицая право других критически оценивать американский послужной список. Понятно, что это – попытка прикрыть практику выхода из любых договоренностей, если такой шаг признается полезным с точки зрения их внутренней конъюнктуры, либо по другим субъективным причинам», – говорится в заявлении МИД.

              Ведомство подчеркивает, что в докладе Госдепа самым коротким традиционно оказался раздел, посвященный самим США. В этом году в докладе даже нет упоминания претензий к США по  Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и резолюции СБ ООН 2231, отмечает МИД.

              Также ведомство заметило, что США все чаще пользуется упомянутой в докладе оговоркой, что иногда может возникнуть «юридическая или фактологическая неопределенность» в отношении того, имело ли место «нарушение».

              «Такой подход позволяет американцам все чаще выдвигать претензии в адрес других стран, не утруждая себя их подкреплением реальными фактами или обоснованными юридическими выкладками. Понятно, что в таких условиях поле для «обвинительного творчества» становится просто безграничным», – заметили в МИД, добавив, что этот прием использовали в отношении ДРСМД.

              МИД указал, что по договору о СНВ США на 101 единицу превышают установленный предельный уровень по категории «развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики». При этом ряд претензий к России со стороны США МИД считает «надуманными и циничными».

              «Напоминаем американским коллегам, что в отличие от США Россия не только вывела все свои нестратегические ядерные средства на национальную территорию, но и привела их в неразвернутое состояние, а также сосредоточила в местах централизованного складского хранения. Значение этих мер в полной мере сохраняется», – заявили в МИД, указав на модернизацию и расширение тактического ядерного арсенала США.

              Указано и на двусмысленность оценок выполнения обязательств по ДНЯО, где Вашингтон подразумевает, что сами США находятся «вне любых подозрений».

              «Действия США в отношении ДВЗЯИ вызывают в Москве нарастающую озабоченность. Если ранее в Вашингтоне периодически хотя бы вспоминали о возможности сделать тот или иной шаг в направлении ратификации Договора, то при нынешней администрации было открыто заявлено об отсутствии такого намерения. Более того, США, видимо, готовят следующий деструктивный шаг», – говорится в заявлении.

              Отмечается, что США всерьез рассматривают вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ.

              «В своих устремлениях к построению нелегитимного с международно-правовой точки зрения «порядка», основанного на формируемых Вашингтоном «правилах», США и в контексте ядерных испытаний пытаются ввести в практику некие понятные только им «американские стандарты нулевой мощности». Полагаем, что в Вашингтоне всерьез рассматривается вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ. Предостерегаем США от подобных действий, поскольку только развалом ДВЗЯИ дело в таком случае не ограничится. Возможны самые серьезные последствия для режима нераспространения ядерного оружия в целом», – подчеркивает МИД.

              Также ведомство отмечает, что в докладе бездоказательно обвиняется Россия в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и якобы сокрытии от ОЗХО сведений об объектах по производству, разработке и хранению химического оружия и «содействии» Сирии в связи с инцидентом с применением хлора в Думе 7 апреля 2018 года.

              «Примечательно, что все это «вываливается» в условиях, когда сами США под надуманными предлогами («нехватка финансовых средств» и «производственно-технологические сложности») затягивают завершение своей национальной программы химразоружения. Таким образом, они остаются единственным государством-обладателем заявленных запасов химоружия. При этом регулярно информируют об уничтожении неких «неустановленных» химбоеприпасов, пытаясь тем самым скрыть свою ранее незаявленную военно-химическую деятельность», – заметили в МИД.

              Подчеркивается, что утверждения о содействии России властям Сирии в инциденте с применением хлора в городе Дума неприемлемы. Подчеркивается, что эти преступления совершены при участии «Белых касок».

              Ранее в МИД заявили, что из-за пандемии коронавируса в мире обострились противоречия между центрами влияния, отметив, что все большую роль в международных отношениях играет роль военная сила, так как ослабились и разрушились проверенные временем международные институты «глобального управления и режима контроля над вооружениями».


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