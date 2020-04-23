МИД обвинил США в подрыве международного сотрудничества

Продемонстрированный в докладе Госдепа подход США к вопросам нераспространения и контроля над вооружениями подрывает международное взаимодействие в этой сфере, заявил МИД России.

«Опубликованная на днях «сигнальная» версия ежегодного доклада Госдепартамента США Конгрессу по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) наглядно демонстрирует сохраняющийся фрагментарный, утилитарный и весьма селективный подход США к соблюдению обязательств в области КВРН. На практике это означает прямой подрыв фундаментальных основ и логики многостороннего взаимодействия в области КВРН», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Подчеркивается, что США как «нечто само собой разумеющееся» считают право «по собственным критериям оценивать нарушения или несоблюдение» международных договоренностей другими государствами, а сами американцы при этом «никому ничего не должны».

«США демонстративно выводят себя в «особую категорию», по сути отрицая право других критически оценивать американский послужной список. Понятно, что это – попытка прикрыть практику выхода из любых договоренностей, если такой шаг признается полезным с точки зрения их внутренней конъюнктуры, либо по другим субъективным причинам», – говорится в заявлении МИД.

Ведомство подчеркивает, что в докладе Госдепа самым коротким традиционно оказался раздел, посвященный самим США. В этом году в докладе даже нет упоминания претензий к США по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и резолюции СБ ООН 2231, отмечает МИД.

Также ведомство заметило, что США все чаще пользуется упомянутой в докладе оговоркой, что иногда может возникнуть «юридическая или фактологическая неопределенность» в отношении того, имело ли место «нарушение».

«Такой подход позволяет американцам все чаще выдвигать претензии в адрес других стран, не утруждая себя их подкреплением реальными фактами или обоснованными юридическими выкладками. Понятно, что в таких условиях поле для «обвинительного творчества» становится просто безграничным», – заметили в МИД, добавив, что этот прием использовали в отношении ДРСМД.

МИД указал, что по договору о СНВ США на 101 единицу превышают установленный предельный уровень по категории «развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики». При этом ряд претензий к России со стороны США МИД считает «надуманными и циничными».

«Напоминаем американским коллегам, что в отличие от США Россия не только вывела все свои нестратегические ядерные средства на национальную территорию, но и привела их в неразвернутое состояние, а также сосредоточила в местах централизованного складского хранения. Значение этих мер в полной мере сохраняется», – заявили в МИД, указав на модернизацию и расширение тактического ядерного арсенала США.

Указано и на двусмысленность оценок выполнения обязательств по ДНЯО, где Вашингтон подразумевает, что сами США находятся «вне любых подозрений».

«Действия США в отношении ДВЗЯИ вызывают в Москве нарастающую озабоченность. Если ранее в Вашингтоне периодически хотя бы вспоминали о возможности сделать тот или иной шаг в направлении ратификации Договора, то при нынешней администрации было открыто заявлено об отсутствии такого намерения. Более того, США, видимо, готовят следующий деструктивный шаг», – говорится в заявлении.

Отмечается, что США всерьез рассматривают вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ.

«В своих устремлениях к построению нелегитимного с международно-правовой точки зрения «порядка», основанного на формируемых Вашингтоном «правилах», США и в контексте ядерных испытаний пытаются ввести в практику некие понятные только им «американские стандарты нулевой мощности». Полагаем, что в Вашингтоне всерьез рассматривается вопрос о возможности отзыва своей подписи под ДВЗЯИ. Предостерегаем США от подобных действий, поскольку только развалом ДВЗЯИ дело в таком случае не ограничится. Возможны самые серьезные последствия для режима нераспространения ядерного оружия в целом», – подчеркивает МИД.

Также ведомство отмечает, что в докладе бездоказательно обвиняется Россия в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и якобы сокрытии от ОЗХО сведений об объектах по производству, разработке и хранению химического оружия и «содействии» Сирии в связи с инцидентом с применением хлора в Думе 7 апреля 2018 года.

«Примечательно, что все это «вываливается» в условиях, когда сами США под надуманными предлогами («нехватка финансовых средств» и «производственно-технологические сложности») затягивают завершение своей национальной программы химразоружения. Таким образом, они остаются единственным государством-обладателем заявленных запасов химоружия. При этом регулярно информируют об уничтожении неких «неустановленных» химбоеприпасов, пытаясь тем самым скрыть свою ранее незаявленную военно-химическую деятельность», – заметили в МИД.

Подчеркивается, что утверждения о содействии России властям Сирии в инциденте с применением хлора в городе Дума неприемлемы. Подчеркивается, что эти преступления совершены при участии «Белых касок».

Ранее в МИД заявили, что из-за пандемии коронавируса в мире обострились противоречия между центрами влияния, отметив, что все большую роль в международных отношениях играет роль военная сила, так как ослабились и разрушились проверенные временем международные институты «глобального управления и режима контроля над вооружениями».