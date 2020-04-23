В Латвии заявили об отставании Запада от России в организации выборов

«Как постоянный наблюдатель за выборами, могу сказать, что по организации и оснащению избирательных участков Россия – одна из передовых стран мира. Латвия и США здесь уступают колоссально», – заявил газете ВЗГЛЯД латвийский политолог Эйнарс Граудиньш. По его словам, Москве следует активнее разъяснять представителям Запада смысл поправок к Конституции.

«В ходе кампании общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Запад оказывает довольно сильное противодействие нормальному проведению всенародного волеизъявления. В России возросла активность так называемых иностранных агентов. Их деятельность ведется под знаменем «защиты демократии». Подобные подрывные механизмы западной либеральной политикой отработаны от «А» до «Я», – рассказал латвийский политолог и правозащитник Эйнарс Граудиньш.

По словам эксперта, США и их партнеры сегодня, как и раньше, ведут атаку против России на всех фронтах, включая нефтяной рынок. «Их цель – уничтожить доходную часть российского бюджета, уменьшить платежи в социальной сфере и вызвать социальный взрыв. Мое поколение уже видело это, когда Рейган, играя ценами на нефть, разрушал Советский Союз», – напомнил собеседник.

«Сегодня в России гражданское общество и люди, которые занимаются непосредственным анализом политических и избирательных процессов, должны яснее и громче выражать свое мнение, давать пояснения, комментарии, экспертные оценки событиям, происходящим вокруг будущего голосования. Необходимо разъяснять, что ваша конституционная реформа опирается на широкое общественное обсуждение поправок, позицию верхней и нижней палат парламента, законодательных органов власти всех субъектов России, а также на международный опыт и рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы», – пояснил Граудиньш.

«Также лидеры общественного мнения в России должны разъяснить людям, как проводится процесс общенародного голосования с точки зрения технологий: как проходит процедура волеизъявления, как работают комплексы обработки бюллетеней, как устроено видеонаблюдение. Необходимо объяснить гражданам, что манипуляции с системой подсчета голосов невозможны. И избирателям, и Западу необходимо показать, что, выражаясь простым народным языком, подстава здесь исключена», – добавил собеседник.

По мнению эксперта, на данный момент технологически процедура голосования и подведения его итогов, а также оснащение избирательных участков в России, – одни из передовых в мире. «Запад здесь отстает колоссально. Как эксперт, как постоянный наблюдатель за выборами и в России, и в Латвии, могу сказать, что моя страна в данной сфере стоит ниже РФ на несколько ступеней. Я уже не говорю про США, где каждые выборы превращаются в какой-то цирк с массой ошибок и нарушений. Словом, общественники должны пояснить своим согражданам, что с организацией выборов в России все в полном порядке», – подчеркнул политолог.

«Конечно, я не являюсь консультантом российского президента, а он вряд ли нуждается в моих советах из-за рубежа, но я считаю, что Владимир Путин должен остаться главой государства на следующий срок. В настоящее время альтернатив ему я не вижу», – заключил Граудиньш.

Напомним, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако дата голосования перенесена из-за распространения коронавируса COVID-19. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в России нормализуется.