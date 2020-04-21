Путин высказался за развитие внутреннего туризма после победы над коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей обсудить новые меры поддержки внутреннего туризма после победы над коронавирусом. Об этом глава государства сказал на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

С этим предложением к Путину обратился Кожемяко, передает РИА «Новости».

«У нас туристическая отрасль начала бурно развиваться в последнее время... С Японии пошли рейсы, всем интересны Мариинский театр (приморская сцена) и программы. Просьба переговорить с Андреем Белоусовым, чтобы в поддержку туристского направления включили хотя бы финансирование нулевого процента. Это важно, потому что впереди – народ не поедет за рубеж, он будет у нас отдыхать», – сказал Кожемяко.

«У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это», – передает слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что в нынешних условиях экономика Приморья работает ритмично.

«Я надеюсь, что все планы, о которых мы сегодня говорили, будут реализованы, тем более, что темпы у вас хорошие. В целом экономика края работает ритмично, я вас прошу держать это на контроле. А те вопросы, которые вы сейчас подняли, – пообсуждайте с правительством и мне доложите», – сказал Путин.

В ходе беседы губернатор также поднял вопрос о выделении средств на строительство мостов в регионе, на что президент заметил, что Минтранс уже получил поручение обсудить эту тему с руководством региона.

«Отработайте, если нужно будет – вернемся к этому еще раз», – сказал Путин.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе говорила, что турбизнес ожидает от правительства поддержки внутреннего туризма.