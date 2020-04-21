Экономике ЕС предсказали рекордное сокращение

Экономический спад в Евросоюзе (ЕС) может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

По данным Reuters, в ходе консультаций с послами стран ЕС в понедельник представитель Еврокомиссии заявил, что «из-за вспышки коронавируса ЕС может потерять десятую часть ВНП», передает ТАСС.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в эфире BFMTV, что около 1,6 трлн евро потребуется европейской экономике для восстановления от последствий ситуации с коронавирусом.

Ранее стало известно, что экономика Германии находится в серьезной рецессии, и быстро из нее выйти не удастся. Власти ФРГ выделили 1,137 трлн евро на мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса.