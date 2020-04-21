Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

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Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Собак и кошек проверят на коронавирус

Проверка собак и кошек будет выборочнойФото: Miroslav Chaloupka/CTK/ТАСС
Россельхознадзор начнет тестирование собак и кошек на коронавирус, вызвавший глобальную пандемию. Начнут с крупных городов и международных аэропортов, а дальше − как получится. Означает ли это, что домашние питомцы могут стать жертвами заболевания наравне с хозяевами? И главный вопрос − могут ли собаки и кошки заражать коронавирусом людей? Ответы у ученых уже есть. Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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              Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

              21 апреля 2020, 10:35

              Текст: Евгения Шестак

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

              «Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений», – сообщается на сайте ЭИСИ.

              В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Московскую область, где фиксируется увеличение количества тестирований на коронавирус до 7 тыс. в сутки, перепрофилированы медицинские учреждения, а также открыты дополнительные лаборатории, проводящих тестирование на коронавирус. 

              В Краснодарском крае организован резерв средств индивидуальной защиты – дополнительно закуплено 1,8 млн масок. Также там более 33 тыс. медработников прошли базовое обучение по коронавирусу. 

              В Ростовской области открылся моногоспиталь на 60 коек, в ближайшее время будет развернуто около 2700 коек для больных. Также  регионе открытились два дополнительных центра диагностики коронавируса.

              Отдельно эксперты выделили запуск производства клапанов для аппаратов ИВЛ в Кемеровской области. Также производство экспресс-теста на коронавирус в Новосибирской области, перепрофилирование работы 20 ателье под пошив многоразовых масок в Омской области и строительство многофункционального медицинского центра в Камчатском крае.

              В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» отмечена Ленинградская область, где «тотальной дезинфекции» подверглись территории, которые могли посещать зараженные. 

              В Нижегородской области стартовала работа системы лояльности за ответственное отношение к самоизоляции – нижегородцы стали получать бонусные баллы за ответственное отношение к самоизоляции. После окончания режима самоизоляции баллы можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий. 

              В Республике Саха (Якутия) усилен контроль за соблюдением режима изоляции. Также  на территориях, где действует режим полной самоизоляции, возвращаются к работе медицинские организации с лицензией и специализированные магазинам в отдельно стоящих зданиях. В труднодоступных населенных пунктах уже восстановлена обычная деятельность предприятий. 

              Отдельно отмечаются яркие меры регионов: в Астраханской области запуск электронной платформы для получения пропусков на передвижение. В Курганской области ведение режима пропусков, возможность их получения через WhatsApp, Viber и сайт covid19.kurganobl.ru. В Челябинской тестирование работников самых контактных профессий. В Москве все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. В Свердловской области региональный акушерский мониторинг. 

              В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечен Ханты-Мансийский автономный округ, где организована передача медицинским работниками специальных держателей для масок, психологическая поддержка пенсионеров. В Республике Марий Эл организована помощь местным волонтерам, в Приморском крае дистанционное оформление 50 различных мер социальной поддержки. 

              Среди практик по «Мерам поддержки медицинского персонала» выделены: Нижегородская область, где медиков расселяют в гостиницах Нижнего Новгорода и других городов, а передвижение врачей обеспечивается силами муниципальных перевозчиков. В Кемеровской и Новгородской областях медикам, непосредственно работавшим с больным коронавирусом, будут выплачены региональные премии.

              В разделе «Меры поддержки предприятий и их работников» отмечается Республика Башкортостан, где понижена ставка налога для предпринимателей, применяющих УСН, а также организовано получение «новыми» безработными максимальной выплаты по безработице. В Крыму отменена арендная плата за имущество в собственности региона для неработающих из-за коронавируса предприятий. В Мурманской области предусмотрена целевая субсидия на поддержку занятости, а также утвержден дополненный перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии.


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