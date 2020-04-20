Глава Крыма напомнил гостям полуострова о режиме самоизоляции

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в республике сообщил, что готов инициировать введение уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

«Если понадобится, с учетом опасности и того, что вирус у нас привозной, ужесточить меры административного наказания. Если мы будем понимать, что наша работа не дает положительных результатов, что люди все равно не соблюдают режим самоизоляции. Я готов, с учетом того, что мы отвечаем за положение дел в Крыму, в рамках уголовной ответственности оценить эти нарушения. Я имею в виду выйти с инициативой на федеральный уровень. Уверен, что в нынешней ситуации, когда порядок и дисциплина являются определяющими для победы, нас поддержат. В конце концов ходить упрашивать всех просто нет возможности», – передает «Крыминформ» слова Аксенов.

По его словам, в течение недели власти Крыма совместно с МВД проведут полную проверку лиц, приехавших в Крым. В первую очередь это касается граждан, которые приехали в Крым на отдых.

«Звонят люди массово, во многих поселках все забито номерами автомобилей из других регионов России. Уважаемые гости Крыма, мы рады вам, никаких проблем нет. Но требование органов власти – быть на самоизоляции в течение двух недель. Если вы приехали отдыхать и уважаете тот край, тот регион России, в котором отдыхаете, пожалуйста, выполняйте требования органов власти», – добавил глава Крыма.

Напомним, 1 апреля Аксенов сообщил, что блокпост для проведения стопроцентного досмотра граждан с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции установят на Крымском мосту.

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