Новак ответил на вопрос о продаже российской нефти в убыток

Россия не продает нефть себе в убыток, просто цена очень низкая, заявил министр энергетики Александр Новак. Он сообщил также, что Минэнерго не исключает дальнейшего снижения цен на нефть, но не обязательно на долгий период.

Новак заявил, что сделка ОПЕК+ в сегодняшних условиях не спасла бы, даже предложение Саудовской Аравии снизить добычу еще на 1,5 млн баррелей, передает РИА «Новости».

Он сказал, что уверенности в реальном наращивании добычи других стран ОПЕК+ нет, нефть сейчас трудно размещать.

По словам Новака, наращивать добычу нефти сегодня для России никаким образом не целесообразно. Он подчеркнул, что российская нефть конкурентоспособна и в Москве не видят проблем с ее размещением в апреле.

Министр добавил, что в среду обсудил ситуацию на рынке с нефтяниками, все сходятся во мнении о дальнейшем ухудшении ситуации в ближайшие недели.

Потребление нефти в мире в случае продления карантинных мер может составить до 20 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель, сообщил Новак.

По его словам, ситуацию на рынке нефти реально изменит только рост спроса, сокращением добычи нельзя компенсировать его спад из-за коронавируса.

Когда министра спросили о переделе сил на рынке нефти, Новак ответил, что не ставил бы так вопрос. По его словам, каждая страна просто пытается устоять в период кризиса.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent падала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.