В Кремле назвали условие продажи Белоруссии нефти по 4 доллара за баррель

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

Больницы Нью-Йорка оказались не готовы к такому наплыву зараженных коронавирусомФото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
В Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России. И это не просто жест – великолепная американская медицина, как выяснилось, оказалась бессильной перед пандемией коронавируса. Что происходит в нью-йоркских больницах и как выглядит сегодня оказание помощи в самом большом мегаполисе США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...

Чтобы занять людей, нужны стройки века

Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
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Верующим на карантине еще сложнее

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
У верующих людей на эту какофонию новостей о распространении коронавируса по всему миру накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. Подробности...
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              В Кремле назвали условие продажи Белоруссии нефти по 4 доллара за баррель

              2 апреля 2020, 14:08

              Текст: Ольга Никитина

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              Белоруссия не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывание премьера Белоруссии Сергея Румаса.

              «Это вопрос конъюнктуры рыночной. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре», – приводит слова Пескова ТАСС.

              Представитель Кремля отметил, что если настанут такие времена, когда нефть будет продаваться по 4 доллара за баррель, «значит, можно будет закупить».

              «Но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура», – добавил Песков.

              Ранее Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель.

              Также Песков сообщил, что речи о вероятности новой сделки взамен прекратившим свое существование договоренностям ОПЕК+ пока никто не заводил.

              Представитель Кремля напомнил, что ситуация на энергетических рынках, в том числе рынке нефти, обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, сложившейся ситуацией «никто не доволен». Песков добавил, что контакты на международном уровне по этому вопросу ведутся, «это – непрекращающийся процесс».

              Путин и министр энергетики Александр Новак ежедневно по телефону обсуждают вопросы, связанные с ситуацией на рынке нефти, в том числе на внутреннем, уточнил Песков. «Вы знаете, что президент всегда строго спрашивает в плане поддержания цен на топливо, в том числе и цен на топливо в рамках посевной компании, цен на бензин на бензоколонках. Это все регулярно обсуждается между президентом и министром», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

              По его словам, консультации России и Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке пока не начались, на уровне лидеров контакты на пятницу не планируются.

              В понедельник утром цена барреля нефти Brent падала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

              Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.

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