Белоруссия собралась покупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель

Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил премьер-министр страны Сергей Румас.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн», – передает БелТА слова Румаса.

Он подчеркнул, что поставки будут осуществляться без премий.

«Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации – около 4 долларов за баррель», – сказал премьер-министр.

Напомним, накануне сообщалось, что из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

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