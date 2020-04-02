Участник проекта «Лидеры России. Политика» рассказал о специфике конкурса

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Как самоизоляция изменит россиян

Самоизоляция изменит российское обществоФото: Артур Лебедев/РИА Новости
Режим самоизоляции в России необходимо продлить. С такими предложениями выступили некоторые члены российского правительства. В Китае, где столкнулись с вирусом раньше, уже выявили ряд негативных последствий от заточения граждан по квартирам – например, возросло число разводов. Но есть и положительные моменты. Это снижение числа ДТП, падение до нуля уличной преступности. Чего ждать в России? Подробности...
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Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетийФото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренны? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Верующим на карантине еще сложнее

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Мало кто понимает, что дистанционно (онлайн) таинства не совершаются. Наблюдая за богослужением по телевизору, ты не сможешь, например, исповедоваться и причаститься. Поэтому любые ограничения в этой сфере христианами воспринимаются крайне болезненно. Подробности...

Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
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              Участник проекта «Лидеры России. Политика» рассказал о специфике конкурса

              2 апреля 2020, 09:53

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), участник конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в интервью политологу, эксперту Центра ПРИСП Николаю Пономареву рассказал о специфике проекта, мотивах кандидатов и восприятии происходящего внутри истеблишмента.

              Конкурс «Лидеры России. Политика», о запуске которого в конце февраля 2020 года объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, успел привлечь внимание широкого круга амбициозных политиков и общественных деятелей. 27 марта стартовал дистанционный этап конкурса. К участию в нем было допущено более 9 тыс. человек. Свыше 300 тыс. россиян зарегистрировались на сайте конкурса, чтобы проголосовать за конкретных претендентов, передает портал «Выбор народа».

              Наумов рассказал, что многие из его знакомых «в бизнес-структурах и на госслужбе принимают личное участие в этом конкурсе». Они «очень серьезно и ответственно отнеслись к этапу, в рамках которого им надо было рассказать о своих достижениях и планах».

              «Для кого-то этот конкурс станет ступенькой для работы на уровне местного самоуправления или регионального развития, а кто-то сможет уже на федеральном уровне получить дополнительные возможности для реализации тех проектов, которыми он сейчас занимается. Получить не просто место в партийном списке, или, скажем так, выбрать свой «родной» одномандатный округ. А, пройдя через жесткую конкуренцию, получить дополнительные полномочия или новые ресурсы для продолжения или развития того проекта, которым этот человек занимается. Это конкурс не только для новичков. Это состязание для тех, у кого уже сложились свои проекты», – отметил он.

              По мнению участника, имеет место «расширение карьерного поля», так как «многие победители конкурса получали предложения относительно работы в федеральных органах исполнительной власти либо, уже пребывая в их структуре, получали повышение вплоть до назначения на должность заместителя министра».

              «Путь в органы исполнительной власти широко открыт для участников конкурса. В том числе это касается людей, первоначально избравших в качестве трудового поприща органы законодательной власти. Примером в данном случае может служить траектория карьеры Ольги Баталиной, которая сейчас стала заместителем министра труда. Примеров постоянного передвижения между ветвями власти достаточно много», – добавил Наумов.

              По его мнению, «акцент на законотворчество в формулировке целей конкурса (...) объясняется достаточно просто»: «В 2021 году должны пройти очередные выборы в Государственную Думу, с одной стороны. С другой стороны, идет большая дискуссия по поводу наращивания полномочий Госдумы, в том числе в плане расширения функций участия в формировании структуры правительства и кадровых решений в отношении кандидатов на позиции вице-премьеров, предложенных главой кабинета министров».

              В ходе интервью у Наумова, который является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса и входит в «первую сотню» резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента, спросили, почему он решил участвовать в конкурсе напрямую, а не взять на себя роль наставника.

              Тот ответил, что он имеет «очень много старших товарищей», которые для него являются наставниками: «Например, Виктор Борисович Христенко, который является наставником в программе «Лидеры России». У него есть пятеро подопечных по результатам двух отборов. Там действительно имеют место взаимоотношения между наставником и подопечным».

              «А в отношении своих мотивов хочу пояснить следующее. Нужно регулярно «сдавать анализы» и «проходить диагностику». Неважно, идет ли речь об организме, автомобиле или о том, что называется квалификацией, компетенцией. Это соревнование, конкурс, дополнительный стимул к саморазвитию, способ посмотреть свои результаты на фоне достижений тех, кого ты знаешь, к кому относишься с большим уважением. Конкурс дает увидеть себя в команде. Это ведь не конкурс для одиночек. Это программа по формированию новой профессиональной управленческой команды», – указал участник конкурса.

              Наумов заявил также, что «у нас идет очень длинный политический цикл», начало которого «можно датировать 1999 годом».

              «С учетом его специфики, нужны особые механизмы для постоянного самообновления управляющей системы. То, что в других случаях достигается путем, скажем так, в результате парламентских выборов, победы популистских течений, нам приходится делать путем управляемой селекции. И ты либо участвуешь в ней, берешь на себя ответственность что-то предлагать, либо остаешься сторонним наблюдателем. Но второй вариант менее увлекателен, чем попытка сделать что-то реальное», – добавил он.

              Напомним, конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», он проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».


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