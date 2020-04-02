Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов

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2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:30  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Как самоизоляция изменит россиян

Самоизоляция изменит российское обществоФото: Артур Лебедев/РИА Новости
Режим самоизоляции в России необходимо продлить. С такими предложениями выступили некоторые члены российского правительства. В Китае, где столкнулись с вирусом раньше, уже выявили ряд негативных последствий от заточения граждан по квартирам – например, возросло число разводов. Но есть и положительные моменты. Это снижение числа ДТП, падение до нуля уличной преступности. Чего ждать в России? Подробности...
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Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетийФото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренни? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
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Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
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              Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов

              2 апреля 2020, 08:27

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Белоруссии и России еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

              Как сообщает пресс-служба главы Белоруссии, об этом говорится в поздравлении Лукашенко белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов двух стран.

              «Нами проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства. Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

              По его словам, у сторон для этого есть все необходимое – воля к единению, мощная материально-техническая база, высокопрофессиональные кадры, трудолюбивые и талантливые люди.

              Лукашенко также отметил, что сейчас Белоруссия и Россия сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе. Он считает, что «это вполне естественно и закономерно».

              День единения, продолжил Лукашенко, – это праздник, который вписан в исторический календарь двух стран более 20 лет назад, воплощает в себе неподдельное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих дедов и отцов жить в мире и согласии, строить «общий прочный дом» во благо нынешнего и грядущих поколений. «За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Белоруссии и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб», – говорится в поздравлении.

              Кроме того, глава республики обратил внимание, что интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле, их стержнем «всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году».

              Лукашенко добавил, что святая обязанность белорусов и россиян – сберечь и передать потомкам правду о тех страшных событиях и историческом подвиге советского народа.

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