Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов

Белоруссии и России еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба главы Белоруссии, об этом говорится в поздравлении Лукашенко белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов двух стран.

«Нами проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства. Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

По его словам, у сторон для этого есть все необходимое – воля к единению, мощная материально-техническая база, высокопрофессиональные кадры, трудолюбивые и талантливые люди.

Лукашенко также отметил, что сейчас Белоруссия и Россия сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе. Он считает, что «это вполне естественно и закономерно».

День единения, продолжил Лукашенко, – это праздник, который вписан в исторический календарь двух стран более 20 лет назад, воплощает в себе неподдельное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих дедов и отцов жить в мире и согласии, строить «общий прочный дом» во благо нынешнего и грядущих поколений. «За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Белоруссии и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб», – говорится в поздравлении.

Кроме того, глава республики обратил внимание, что интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле, их стержнем «всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году».

Лукашенко добавил, что святая обязанность белорусов и россиян – сберечь и передать потомкам правду о тех страшных событиях и историческом подвиге советского народа.

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