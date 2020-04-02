Италию заподозрили в большом числе необъявленных смертей от коронавируса

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2 апреля, четверг | Последнее обновление — 08:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число заразившихся коронавирусом в США превысило 213 тыс. человек
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому
Китайский вирус дал стимул отношениям России и США
Как самоизоляция изменит россиян
Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Время сыграет в интересах Конституции
Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...
Россия не бросает даже русофобов
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
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Как США спасаются от экономического цунами
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
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Самые лучшие фильмы об эпидемиях
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Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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