Эксперт: Популистская боязнь «возрождения СССР» будет отступать перед реальными угрозами

«Страх «возрождения СССР» традиционно был очень силен в странах Восточной Европы, с их неоднозначной памятью о пребывании в соцлагере. Реальные, сегодняшние угрозы заставят эти общества трезвее взглянуть на отношения с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий, комментируя слова президента Путина о том, что фобия восстановления Советского Союза уходит в прошлое.

«Политические элиты некоторых государств, охваченные популистским ражем, пытались эксплуатировать воспоминания о зачастую негативном и даже страшном опыте пребывания этих стран в социалистическом блоке во главе с СССР. Тот популистский страх, когда-то существовавшего Советского Союза, будет отступать, поскольку выявилась реально существующая угроза», – заметил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

На смену боязни возрождения советской империи приходят «более рациональные опасения: страх болезни, обнищания, обрушения экономик, социальных беспорядков», – добавил эксперт.

Ранее, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прозвучало небольшое интервью Владимира Путина. Российский лидер, в частности отметил, говоря об отношениях государств постсоветского пространства: постепенно преодолеваются «фобии прошлого» и страх перед возрождением СССР. «Вести» отмечают, что интервью президент дал еще 1 октября 2019 года, однако это заявление прозвучало в эфире впервые.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, новая угроза – коронавирус, заставит элиты многих стран пересмотреть отношение к общему историческому прошлому. Отметим, что на прошлой неделе темой активного обсуждения стали публикации в хорватской прессе – авторы отмечали, что одной из причин низкой заболеваемости COVID-19 в Восточной Европе, стала прививка БЦЖ, которую страны социалистического блока ввели по примеру Советского Союза.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



С другой стороны, в те же дни власти Польши использовали тему коронавируса для того, чтобы подогревать антироссийскую истерию – министр обороны страны Мариуш Блащак заявил в эфире « Польского радио », что во время эпидемии коронавируса угроза Польше и НАТО со стороны России не только не снизилась, но даже выросла. Заявление прозвучало менее, чем через неделю после того, как российский Ан-124 доставил в Польшу груз медицинской помощи.

«Население мыслит зачастую часто прагматичнее своих властей», – заметил Быстрицкий. Он выразил надежду, что проявления реальной взаимопомощи между странами во время коронавируса, подвигнут элиты к пересмотру некоторых популистских идеологем. «Те мотивы, которые играли большую роль в организации политических процессов, потеряют значение. Это заставит многие элиты задуматься о логике перестраивания международных отношений», – считает эксперт клуба «Валдай».

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