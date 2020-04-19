Эксперт: Популистская боязнь «возрождения СССР» будет отступать перед реальными угрозами

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

Состояние латвийских железных дорог близко к катастрофеФото: ldz.lv
Катастрофическое падение транзитного грузооборота на железной дороге наблюдается в Латвии. Виной тому, разумеется, прежде всего коронавирус – однако пандемия, по сути, всего лишь усилила тенденции, которые наблюдались уже много лет. Впрочем, винить в происходящем власти Латвии могут лишь свою русофобию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС, и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Эксперт: Популистская боязнь «возрождения СССР» будет отступать перед реальными угрозами

                 19 апреля 2020, 19:18
              Фото: Leszek Szymanski/EPA/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
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              «Страх «возрождения СССР» традиционно был очень силен в странах Восточной Европы, с их неоднозначной памятью о пребывании в соцлагере. Реальные, сегодняшние угрозы заставят эти общества трезвее взглянуть на отношения с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий, комментируя слова президента Путина о том, что фобия восстановления Советского Союза уходит в прошлое.

              «Политические элиты некоторых государств, охваченные популистским ражем, пытались эксплуатировать воспоминания о зачастую негативном и даже страшном опыте пребывания этих стран в социалистическом блоке во главе с СССР. Тот популистский страх, когда-то существовавшего Советского Союза, будет отступать, поскольку выявилась реально существующая угроза», – заметил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

              На смену боязни возрождения советской империи приходят «более рациональные опасения: страх болезни, обнищания, обрушения экономик, социальных беспорядков», – добавил эксперт.

              Ранее, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прозвучало небольшое интервью Владимира Путина. Российский лидер, в частности отметил, говоря об отношениях государств постсоветского пространства: постепенно преодолеваются «фобии прошлого» и страх перед возрождением СССР. «Вести» отмечают, что интервью президент дал еще 1 октября 2019 года, однако это заявление прозвучало в эфире впервые.

              Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, новая угроза – коронавирус, заставит элиты многих стран пересмотреть отношение к общему историческому прошлому. Отметим, что на прошлой неделе темой активного обсуждения стали публикации в хорватской прессе – авторы отмечали, что одной из причин низкой заболеваемости COVID-19 в Восточной Европе, стала прививка БЦЖ, которую страны социалистического блока ввели по примеру Советского Союза.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              С другой стороны, в те же дни власти Польши использовали тему коронавируса для того, чтобы подогревать антироссийскую истерию – министр обороны страны Мариуш Блащак заявил в эфире «Польского радио», что во время эпидемии коронавируса угроза Польше и НАТО со стороны России не только не снизилась, но даже выросла. Заявление прозвучало менее, чем через неделю после того, как российский Ан-124 доставил в Польшу груз медицинской помощи.

              «Население мыслит зачастую часто прагматичнее своих властей», – заметил Быстрицкий. Он выразил надежду, что проявления реальной взаимопомощи между странами во время коронавируса, подвигнут элиты к пересмотру некоторых популистских идеологем. «Те мотивы, которые играли большую роль в организации политических процессов, потеряют значение. Это заставит многие элиты задуматься о логике перестраивания международных отношений», – считает эксперт клуба «Валдай».

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