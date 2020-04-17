Грузия осталась без машин на пять дней

В течение пяти дней, до 21 апреля включительно, передвижение на легковых автомобилях запрещено в Грузии в связи с ужесточением мер по борьбе с эпидемией коронавируса и участившимися фактами нарушения режима ЧП, введенного 21 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так, за минувшие сутки МВД оштрафовало 167 нарушителей комендантского часа, который начинается в 21 час местного времени (20.00 по Москве) и длится до 6 утра.

Нарушители выплачивают по 3 тыс. лари (960 долларов).

Несмотря на высокие штрафы, полиция в последние дни выявляет десятки и сотни нарушителей.

Обеспокоенность врачей вызывает скачок заболеваемости в последнее время, когда фиксируется в среднем до тридцати случаев ежедневно.

В Грузии на 17 апреля 370 случаев заболевания, вылечилось 79, скончалось три человека.

Кроме того, крайнюю обеспокоенность вызывает возможное скопление людей на Пасхальное богослужение, поэтому врачи призывают не ходить в церкви.

Что касается передвижения, оно разрешено на мопедах и мотоциклах, а также велосипедах. СМИ сообщили, что по Тбилиси один мужчина передвигается на лошади.

Кроме столицы, немало проблем в регионах, где пришлось закрыть рынки из-за многочисленных нарушений.

На 10 дней закрыты кладбища.

По-прежнему открыты продовольственные магазины и аптеки, туда отныне можно зайти только с маской. Пропускают по два-три человека.

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