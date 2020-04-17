ЦБ продлил срок использования «просроченных» банковских карт

Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля 2020 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля», – передает РИА «Новости» слова Набиуллиной на онлайн пресс-конференции.

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