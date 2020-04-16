Российские отели начали предлагать услугу «самоизоляция»

В России набирает популярность «самоизоляция» в отелях – такие услуги начали предлагать по всей стране.

В распространенном одним из московских отелей сообщении говорится, что гражданам предлагается самоизолироваться на его территории самим или «помочь» сделать это родным, передает ФАН.

«Мы ежедневно проводим глубокую уборку и дезинфекцию всей территории отеля. Возможна доставка завтрака в номер. На всей территории отеля вы можете воспользоваться антисептическими средствами совершенно бесплатно», – указывается далее.

Заместитель директора отдела продаж отеля «Новотель Москва Центр» Кристина Мужичкова отметила, что «предложение недорого самоизолироваться в отеле – это взаимовыручка».

«Мы помогаем тем людям, которым необходима самоизоляция, а они помогают нам держать отель на плаву», – пояснила она.

Некоторые отели предпочли не изобретать новые услуги, а лишь скорректировать существующий сервис: например, апарт-отель «Ханой – Москва» проводит дезинфекцию, организует доставку еды постояльцам, измеряет температуру клиентам и персоналу, а также использует социальную разметку.

«Такого обозначенного «самоизоляцией» предложения нет, но наш отель работает. Люди проживают», – сказала сотрудница отдела бронирования апарт-отеля Маргарита.

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России, декана факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игоря Бухарова, несмотря на то, что отели предлагают специальные условия в связи с пандемией коронавируса, этот бизнес все равно несет потери.

«Такие предложения – не ноу-хау: по всей стране уже такая история (...) Кто-то едет в отели самоизолироваться. Кухня работает, доставка в номер – все, в общем, вполне работает», – отметил он.

Напомним, гостиничный бизнес оказался в перечне отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, бесплатных мест в гостиницах.

«Немаловажно и то, что временное проживание в гостиницах позволит оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакт с внешней средой. Для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы», – заявили в пресс-службе мэра.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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