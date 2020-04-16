Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова от 3 мая 1945 года, адресованное главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину, о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.

В донесении Жукова представлены данные органов «Смерш» 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии о самоубийстве Гитлера и Геббельса, основанные на показаниях захваченного в плен обслуживавшего персонала, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что территории Рейхстага контрразведчиками были задержаны личный повар Геббельса Вильгельм Ланге и начальник гаража Геббельса Шнайдер, по словам которых Гитлер совершил самоубийство 30 апреля. Место захоронения тела им не было известно.

Геббельс и его жена покончили жизнь самоубийством 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом. «При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену. Дополнительно был вызван работавший 4 года в министерстве пропаганды «генеральный секретарь белорусского комитета» Барткевич, который также опознал Геббельса и его жену. Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами, которые опечатаны и взяты под охрану», – писал Жуков.

Для подтверждения полученных данных было приказано утром 3 мая «предъявить трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, зафотографировать трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний трупов, после чего донесено будет вам дополнительно», добавлял маршал.

Кроме того, по словам Жукова, «одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера».

Опубликованное донесение входит в опубликованную РВИО по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии уникальных документов, подробно рассказывающих о тех событиях. В этих материалах из Центрального архива Министерства обороны России представлены подлинные боевые донесения, карты, резолюции и подписи представителей советского военного командования – от командира дивизии до Верховного главнокомандующего.