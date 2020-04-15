Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи потерял 0,9% и достиг отметки 2607,65 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,7%, до 1125,34 пункта, передает ТАСС.

К 10.03 мск индекс Мосбиржи опускался уже на 1,3% – до 2598,19 пункта, индекс РТС снизился на 1,8% – до 1113,03 пункта.