Посол Сербии поблагодарил Москву за помощь в борьбе с COVID-19

Помощь России Белграду в борьбе с COVID-19 была своевременной и качественной, Сербия глубоко признательна и никогда об этом не забудет, заявил посол республики в Москве Мирослав Лазански.

«Вся сербская общественность, сербский народ и государство, а также посольство Сербии в Москве выражают благодарность Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе против пандемии коронавируса. Российская помощь была своевременной, и с учетом численности населения Сербии и степени распространения пандемии представляет собой наиболее объемную помощь, оказанную Россией иностранному государству», – передает РИА «Новости» слова Лазански.

«Для российской помощи характерно качество и в структуре специалистов, приехавших в Сербию. Это особенно для нас драгоценно, если учесть российский опыт в чрезвычайных ситуациях. Граждане Сербии чувствуют уважение и глубокую признательность российским военнослужащим, врачам, летчикам, привозившим помощь. Мы об этом никогда не забудем», – подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что «гуманитарная помощь была отправлена в Сербию после телефонного разговора президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина».

«В течение меньше, чем 24 часов в Сербию прилетели 11 больших самолетов компании «Илюшин» Военно-космических сил Российской Федерации, что говорит о качестве и больших способностях воздушной логистики российской армии», – отметил он.

Кроме того, посол подчеркнул, что для Сербии нужна помощь в виде новой поставки медоборудования, а именно респираторов и защитных средств.

«Конечно же, Сербии нужна помощь в виде новой поставки медицинского оборудования – прежде всего респираторов и защитных средств, но правительство Сербии и правительство Российской Федерации напрямую будут уточнять, что конкретно Сербия ожидает от России в качестве помощи», – сказал посол.

В Сербии продолжают работу российские военные, по запросу Белграда помогающие в дезинфекции местных учреждений. Кроме того, МЧС России направит в республику гуманитарную помощь для защиты местных пожарных от коронавирусной инфекции.

Напомним, Россия отправила в Сербию средства индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Ранее газета ВЗГЛЯД объяснила, почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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